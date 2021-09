Wielka Brytania: Liczba zgonów najwyższa od niemal pół roku. Możliwy krótki lockdown

Z powodu COVID-19 ostatniej nocy w Wielkiej Brytanii zmarło 209, co jest najwyższą liczbą od 9 marca. W ciągu tygodnia odnotowano łącznie 948 zgonów. To wzrost o 39 proc. w porównaniu do wcześniejszego tygodnia. Jak informują lokalne media, rząd rozważa wprowadzenie krótkiego lockdownu.

Zdjęcie Rośnie liczba zgonów z powodu COVID-19 / Lucy Young/Eyevine/East News / East News