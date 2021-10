Obowiązujący obecnie "system świateł drogowych", w którym poszczególne kraje oznaczone są kolorami zielonym, żółtym i czerwonym, zostanie w całym kraju zniesiony, a zamiast niego będzie tylko jedna lista - czerwona. Na niej pozostaną od poniedziałku 54 państwa i terytoria - w większości z Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji - gdzie sytuacja epidemiczna jest najtrudniejsza.

Od poniedziałku osoby, które są w pełni zaszczepione, nie muszą przed przyjazdem do Anglii i Irlandii Północnej z krajów spoza czerwonej listy wykonywać testu na obecność koronawirusa. Za osoby w pełni zaszczepione uznawane są te, które dostały obie dawki szczepionki firm AstraZeneca, Pfizer i Moderna lub jednodawkową szczepionkę Janssen, a od przyjęcia ostatniej dawki minęło 14 dni. Dotyczy to osób, które zostały zaszczepione w Zjednoczonym Królestwie, Unii Europejskiej, krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) i europejskich mikropaństwach, w Stanach Zjednoczonych oraz w 18 innych państwach świata, m.in. w Australii, Nowej Zelandii, Kanadzie, Japonii, Korei Południowej, Izraelu i na Tajwanie. Osoby zaszczepione nadal muszą wypełniać formularz lokalizacyjny i wykonać odpłatny test w drugim dniu po przyjeździe.



Test i kwarantanna

Osoby niezaszczepione, nie w pełni zaszczepione i zaszczepione w innych krajach muszą przed przyjazdem z krajów spoza czerwonej listy wykonać test, a po przyjeździe dwa (w drugim i ósmym dniu pobytu), a dodatkowo odbyć 10-dniową kwarantannę w domu, którą można skrócić w przypadku wykonania jeszcze jednego testu, nie wcześniej niż w piątym dniu po przyjeździe.



Obowiązek wykonania testu przed wylotem nadal dotyczy osób zaszczepionych, które przyjeżdżają do Szkocji i Walii. Nie muszą one jednak odbywać kwarantanny i wystarczy, że wykonają jeden test po przybyciu. Natomiast osoby niezaszczepione muszą oprócz testu przed wylotem, wykonać dwa testy po przybyciu - w drugim i ósmym dniu - oraz odbyć 10-dniową kwarantannę w domu.



W żadnej części Zjednoczonego Królestwa nie zmieniają się natomiast zasady przyjazdu z krajów z czerwonej listy - z nich mogą przyjeżdżać tylko osoby będące obywatelami bądź rezydentami Zjednoczonego Królestwa lub Irlandii, a przyjazd wiąże się z bezwzględnym obowiązkiem odbycia 10-dniowej płatnej kwarantanny we wyznaczonych hotelach, niezależnie od tego, czy dana osoba jest zaszczepiona, czy nie.