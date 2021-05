Brytyjska opozycja domaga się przyspieszenia planowanego na 2022 rok śledztwa w sprawie reakcji rządu na pandemię koronawirusa. To efekt zeznań Dominica Cummingsa, uznawanego za "twórcę brexitu" byłego doradcy Borisa Johnsona.

Zdjęcie Dominic Cummings opuszcza budynek parlamentu po swoich zeznaniach / AFP

Dominic Cummings podczas siedmiogodzinnych zeznań w Izbie Gmin oznajmił, że "dziesiątki tysięcy osób" zginęły z powodu zaniedbań rządu Borisa Johsona.

- Chciałbym powiedzieć wszystkim rodzinom, których bliscy umarli z tego powodu, jak bardzo jest mi przykro i jak bardzo przepraszam za popełnione błędy, również przeze mnie - powiedział Cummings.

- Prawda jest taka, że najwyżsi urzędnicy i doradcy tacy jak ja okazali się katastrofalnie dalecy od standardu, jakiego opinia publiczna ma prawo oczekiwać w czasie takiego kryzysu - ocenił.

Cummings stwierdził, że zarówno premier jak i on sam nie mieli kompetencji do zajmowania swoich stanowisk. Jak powiedział, pierwsza linia walki z pandemią przypominała "lwy, którym przewodziły osły".

Według Cummingsa Boris Johnson ignorował zalecenia naukowców, bagatelizował zagrożenie i odwlekał lockdown z powodów ekonomicznych. Wcześniej Cummings cytował rzekome słowa Johnsona o tym, że woli, by "ciała piętrzyły się wysoko" niż wprowadzać kolejny lockdown.

Cummings zeznał, że Johnson uważał covid za "straszaka" i "nową świńską grypę", był też przeciwny ograniczeniom w podróżach zagranicznych.

Z kolei sekretarza zdrowia Matta Hancocka Cummings oskarżył o "zaniedbania kryminalne". Według Cummingsa Hancock całkowicie zawalił sprawę testowania osób opuszczających domy pomocy, przez co dopuścił do rozległej transmisji koronawirusa. Ponadto oskarżył go o wprowadzenie "głupich" limitów, które sparaliżowały ochronę zdrowia.

W reakcji na te zeznania Partia Pracy i związki zawodowe ochrony zdrowia domagają się przyspieszenia niezależnego śledztwa w sprawie reakcji rządu na pandemię. Rząd z kolei zapowiada takie śledztwo, ale na 2022 rok.

Dominic Cummings uważany był za najważniejszego doradcę Borisa Johnsona, mózg zwycięstwa wyborczego konserwatystów w 2020 roku i najważniejszą postać kampanii na rzecz wyjścia Wielkiej Brytanii z UE przed referendum w 2016 roku.