Do zaszczepienia na COVID-19 w Polsce wytypowano już dwie osoby. - Pierwsza będzie pielęgniarka szpitala MSWiA w Warszawie. Drugą osobą ma być mężczyzna, lekarz tego szpitala - powiedziała Iwona Sołtys, rzecznik CSK MSWiA.

Zdjęcie Szczepionka przeciwko koronawirusowi, zdjęcie ilustracyjne /Vincent Kalut / Photonews /Getty Images

Szczepień dokonają lekarze. Rzecznik CSK MSWiA dodała, że szczepienia tego dnia - 27 grudnia - przyjmie także ponad 300 osób. - Te osoby będą szczepione w gabinetach zabiegowych na oddziałach, gdzie pracują - uściśliła.

O tym, że pierwszą osobą zaszczepioną przeciwko koronawirusowi w Polsce będzie pracownik szpitala MSWiA w Warszawie, mówił w środę rano wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że będzie to wydarzenie medialne.

Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 219 21 528 18 1269 44 250 15 588 36 365 3 1391 67 162 25 859 25 1509 48 1204 57 326 7 981 32 968 30 989 19 569 25

Premier Mateusz Morawiecki zapowiadał we wtorek, że 26 grudnia, w drugim dniu świąt Bożego Narodzenia, szczepionki przeciwko COVID-19 dotrą do Polski, a pierwsze szczepienia odbędą się w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. Najpierw zaszczepione zostaną osoby z "grupy zero", czyli m.in. personel medyczny i pracownicy podmiotów leczniczych.

Szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk wskazał, że szczepionki, które przyjadą z Belgii, 27 grudnia rano trafią do 72 tzw. szpitali węzłowych w Polsce. W nich będą szczepione osoby z "grupy zero".

- Do końca grudnia trafi do Polski jeszcze kolejne 300 tys. szczepionek, a potem do końca stycznia łącznie będziemy mieli 1,5 mln szczepionek, co pozwoli nam zaszczepić do końca stycznia około 750 tys. pacjentów - zapewniał Dworczyk.



