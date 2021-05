WHO zmienia klasyfikację indyjskiego wariantu koronawirusa

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała w poniedziałek, że indyjski wariant koronawirusa został sklasyfikowany jako wariant "globalnego niepokoju", a niektóre wstępne wyniki badań pokazują, że transmisja jego rozprzestrzenia jest szybsza.

Zdjęcie Główna ekspertka WHO ds. epidemii Maria van Kerkhove

Wariant indyjski (B.1.617) stał się tym samym czwartą z kolei mutacją, która została uznana za budzącą globalny niepokój i wymagającą wzmożonego śledzenia i analizy. Pozostałe to te, które po raz pierwszy wykryto w Wielkiej Brytanii, Południowej Afryce i Brazylii.

- Klasyfikujemy to jako wariant niepokoju na poziomie globalnym - powiedziała podczas poniedziałkowego briefingu Maria Van Kerkhove, kierownik techniczny WHO ds. COVID-19. - Istnieją informacje sugerujące zwiększoną zdolność przenoszenia tej odmiany - dodała.



"Więcej informacji będzie we wtorek"

Poniedziałkowe dane dot. liczby nowych zakażeń i zgonów w Indiach były bliskie rekordowych, które odnotowano w poprzednich dniach. Narastają tym samym apele do rządu premier Narendry Modi o zamknięcie tego drugiego pod względem liczby ludności kraju na świecie.



Indyjski wariant koronawirusa rozprzestrzenił się już na inne kraje. Wiele z nich zablokowało lub znacznie ograniczyło możliwość podróżowania do Indii.



Van Kerkhove powiedziała, że więcej informacji o tym wariancie i jego podrzędach zostanie opublikowanych we wtorek. - Mimo że niektóre wstępne badania wykazują zwiększoną zdolność jego przenoszenia, potrzebujemy znacznie więcej informacji na temat tego wariantu wirusa - dodała.



Co ze szczepieniami?

Dyrektor naukowa WHO Soumya Swaminathan poinformowała z kolei, że w Indiach trwają badania mające na celu zbadanie zdolności przenoszenia się tamtejszego wariantu, ciężkości wywoływanej choroby i odpowiedzi przeciwciał u osób, które zostały zaszczepione.



- Teraz wiemy, że szczepionki działają, tak jak diagnostyka, która jest stosowane w przypadku zwykłych wirusów. Naprawdę nie ma potrzeby ich zmieniać - oceniła.