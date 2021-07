WHO: Wariant Delta wykryto w 124 krajach. Atakuje niezaszczepionych

Koronawirus z Chin

Według najnowszych danych WHO wariant Delta wykryto do tej pory w 124 krajach. Coraz częściej dominuje on w poszczególnych rejonach. ​Eksperci alarmują, że atakuje on głównie niezaszczepione osoby.

Zdjęcie Według WHO w ciągu miesiąca Delta stanie się dominującym wariantem na świecie / Demian Alday Estevez / PAP/EPA