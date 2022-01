WHO: w ciągu kilku tygodni Omikronem zakazi się ponad połowa Europy

Oprac.: Artur Pokorski Koronawirus z Chin

​Szacuje się, że ponad połowa ludności Europy będzie zakażona wariantem koronawirusa Omikron w sześć do ośmiu kolejnych tygodni - poinformował we wtorek dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Europę dr Hans Kluge. Dodał też, że fala infekcji "wystawia na próbę systemy ochrony zdrowia (...) w wielu państwach".

Zdjęcie Dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Europę dr Hans Kluge. / Alexander Demianchuk / Contributor / Getty Images