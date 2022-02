WHO: Rzeczywista liczba zakażeń w Afryce może być nawet siedem razy większa

Rzeczywista liczba przypadków COVID-19 w Afryce może być nawet siedem razy większa, niż jest to raportowane w oficjalnych danych - przekazał w czwartek dyrektor regionalna Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Afrykę dr Matshidiso Moeti. - 85 proc. Afrykańczyków czeka na otrzymanie pierwszej dawki preparatu przeciw COVID-19 - poinformowała WHO.

Zdjęcie Ludzie rejestrują się na szczepienie COVID-19 w szpitalu w RPA / AP/Associated Press / East News