WHO potwierdza: Omikron bardziej zakaźny niż Delta

Oprac.: Michał Michalak Koronawirus z Chin

Naukowcy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdobyli "konkretne dowody" na to, że Omikron jest bardziej zakaźnym wariantem koronawirusa niż Delta - przekazał sekretarz generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Zdjęcie Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus / AFP