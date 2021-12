WHO: Populizm, nacjonalizm przyczyniają się do powstawania nowych wariantów koronawirusa

Koronawirus z Chin

Szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ostrzegł, że populizm, nacjonalizm i gromadzenie szczepionek w pewnych krajach przyczyniają się do powstawania nowych wariantów wirusa, ponieważ przedłużają walkę z pandemią - relacjonuje Voice of America.

Zdjęcie Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus / AFP