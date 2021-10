WHO ostrzega. "Pandemia koronawirusa się przeciągnie"

Koronawirus z Chin

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) twierdzi, że pandemia COVID „będzie trwać rok dłużej niż jest to konieczne”, ponieważ biedniejsze kraje nie mają dostępu do szczepionek.

Zdjęcie WHO ostrzega, że ​​pandemia przeciągnie się do 2022 roku, zdj. ilustracyjne / Arkadiusz Ziółek / East News