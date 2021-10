WHO: Od początku pandemii nawet 180 tys. pracowników służby zdrowia mogło umrzeć z powodu COVID-19

Koronawirus z Chin

Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że od 80 do 180 tys. medyków z całego świata zmarło z powodu COVID-19 od początku pandemii do maja bieżącego roku. WHO wezwała rządy do "zdwojenia wysiłków na rzecz ochrony i wsparcia pracowników służby zdrowia".

Zdjęcie Służby medyczne wokół pacjenta z SARS-CoV-2 / Omar Marques/Getty Images / Getty Images