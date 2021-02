- Nacjonalizm szczepionkowy jest szkodliwy dla wszystkich - oświadczył dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Jednocześnie ostrzegł, że pozwolenie na to, by większość światowej populacji nie zaszczepiła się, doprowadzi do pojawienia się nowych mutacji wirusa. Na całym świecie na COVID-19 zmarło dotąd 2,25 mln ludzi, a łączna liczba zakażeń przekroczyła 103 mln.

Zdjęcie Dyrektor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus /FABRICE COFFRINI /AFP

Dyrektor generalny WHO wskazał, że słaba współpraca między narodami jest główną przeszkodą w rozwoju światowych szczepień na skalę potrzebną do zakończenia pandemii koronawirusa.

Reklama

- Pomimo rosnącej liczby opcji szczepionek, obecne możliwości produkcyjne zaspokajają tylko ułamek globalnych potrzeb - cytuje słowa Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa magazyn "Foreign Policy".

- Pozwolenie większości światowej populacji na niezaszczepienie się nie tylko utrwali niepotrzebne choroby i zgony oraz ból trwających blokad, ale także spowoduje pojawienie się nowych wariantów wirusa, ponieważ COVID-19 nadal rozprzestrzenia się wśród niezabezpieczonych populacji - zaalarmował szef WHO.

Na całym świecie na COVID-19 zmarło dotąd 2,25 mln ludzi, a łączna liczba zakażeń przekroczyła 103 mln - wynika z danych amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, który zajmuje się monitorowaniem pandemii.



Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach