Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała w czwartek o rozmowach prowadzonych z rosyjskim instytutem, który opracował szczepionkę na koronawirusa Sputnik V, w sprawie jej potencjalnego zastosowania w walce z Covid-19.

W oświadczeniu dla agencji Reutera WHO napisała: "Z niecierpliwością czekamy na dane dotyczące ich szczepionki Sputnik V. Jeśli okaże się, że produkt przesłany do oceny spełnia kryteria umieszczenia na liście (szczepionek), WHO szeroko opublikuje wyniki".

Udostępniając wykaz szczepionek, WHO zalecałaby państwom członkowskim ich stosowanie.

Skuteczność szczepionki Sputnik V oceniana jest przez jej twórców - centrum im. Nikołaja Gamalei i firmę Binnofarm - na 92 procent.



Szczepionka Sputnik V została w Rosji oficjalnie zarejestrowana, ale wciąż trwają jej badania. Bierze w nich udział około 40 tys. ochotników, z których 16 tys. otrzymało pełną porcję preparatu - dwie dawki w odstępie trzech tygodni. Ponad 20 tys. uczestników badania przyjęło na razie pierwszą dawkę.

W środę rosyjska agencja TASS, poinformaowała, że u trzech z 42 lekarzy, którzy przyjęli wcześniej preparat, mający przeciwdziałać zakażeniu SARS-CoV-2, testy dały wynik pozytywny.