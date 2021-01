Węgry: Orban zapowiada znoszenie obostrzeń po zaszczepieniu ponad miliona osób

Poziom zaszczepienia pozwalający myśleć o znoszeniu restrykcji epidemicznych, to milion-półtora osób - oświadczył premier Węgier Viktor Orban w Radiu Kossuth. Węgry liczą niecałe 10 mln mieszkańców. Dodał, że rząd zlecił budowę fabryki szczepionek.

Zdjęcie Viktor Orban /AFP

- Moim zdaniem granica, od której można myśleć o powrocie życia do normy, to taki poziom zaszczepienia, że objęto nim lekarzy - to z grubsza mamy już za sobą, pensjonariuszy domów opieki - to zrobimy może do końca przyszłego tygodnia, zależnie od tego, ile szczepionki dotrze, a potem będą przewlekle chorzy powyżej 60. roku życia, czyli około 1,5 mln osób - powiedział Orban.

Premier oznajmił, że następną w kolejności grupą będą osoby uczestniczące w walce z pandemią koronawirusa, czyli członkowie sztabu operacyjnego, policjanci, ratownicy, on sam i rząd, a potem osoby starsze, które nie cierpią na żadną chorobę przewlekłą.

Poinformował też, że rząd zlecił budowę fabryki szczepionek, która umożliwi produkowanie znacznej ilości szczepionki, jeśli węgierscy naukowcy, lekarze i profesorowie zdołają ją opracować. "Ta fabryka powstanie w Debreczynie (na wschodzie Węgier), jej planowanie już się rozpoczęło" - dodał.

Lockdown na Węgrzech

- Kiedy będziemy na etapie, że osoby uczestniczące w walce z pandemia są zaszczepione, zaszczepiliśmy chorych przewlekle i wszystkich starszych albo co najmniej dla każdego z nich jest szczepionka i mogą się zdecydować na szczepienie - bo jest ono dobrowolne, czyli kiedy ich życie nie będzie bezpośrednio zagrożone wirusem, rozpoczniemy nowy etap i będzie można rozmawiać o tym, jak się uwolnić od ograniczeń - oznajmił.

Od 11 listopada na Węgrzech zamknięte są szkoły średnie, hotele i restauracje, które mogą przygotowywać posiłki tylko na wynos, obowiązuje godzina policyjna od 20 wieczorem do 5 rano, jak również zakaz zgromadzeń.

Premier odniósł się też do starań rządu o zdobycie szczepionki z Rosji i Chin. - Wszystko jedno, czy kot jest czarny, czy biały, byle łapał mszy - powiedział. Dodał, że wydanie zezwoleń wielu producentom skłoni ich do konkurowania ze sobą i przyśpieszy dostawy.

Tendencja spadkowa drugiej fali

Na Węgrzech zaszczepiono dotąd - według danych przekazanych przez Orbana - 139 tys. osób. Jeśli dodać osoby, które uzyskały odporność na skutek przejścia COVID-19, w kraju jest około 400 tys. osób chronionych przed zakażeniem koronawirusem. Liczbę te Orban uznał za niewielką.

Druga fala epidemii wykazuje od grudnia tendencję spadkową na Węgrzech. W ciągu ostatniej doby stwierdzono 1311 nowych zakażeń koronawirusem i zmarło 98 chorych na COVID-19.

W sumie od początku pandemii wykryto w kraju ponad 357 tys. zakażeń koronawirusem i 11 811 chorych z COVID-19 zmarło. Liczba aktywnych zakażeń spadła poniżej 110 tys.