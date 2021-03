Wariant koronawirusa z Brazylii. Nowe badania dotyczące szczepionki Pfizer/BioNTech

Opublikowano nowe wyniki badań dotyczące szczepionki Pfizer/BioNTech. Jak wykazali naukowcy z Uniwersytetu Teksańskiego, preparat jest skuteczny wobec brazylijskiego wariantu koronawirusa.

Zdjęcie Szczepionka Pfizer-BioNTech skuteczna przeciwko brazylijskiemu wariantowi koronawirusa /Afif Abd Halim/NurPhoto /Getty Images

Szczepionka Pfizer/BioNTech skutecznie neutralizuje wariant P.1 koronawirusa dominujący w Brazylii - wynika z badań laboratoryjnych naukowców na Uniwersytecie Teksańskim.



Wnioski z badań naukowcy przedstawili w liście opublikowanym w piśmie medycznym "New England Medical Journal". Stanowi on uaktualnienie wcześniejszych badań nad skutecznością szczepionki wobec kilku wariantów SARS-CoV-2.

W trakcie badań naukowcy stworzyli sztuczne wirusy zawierające mutacje charakterystyczne dla poszczególnych wariantów i podali je do próbek osocza pobranego od 15 zaszczepionych osób co najmniej dwa tygodnie po drugiej dawce. Wszystkie wirusy zostały skutecznie zneutralizowane, choć różna była siła oddziaływania. W przypadku wariantu P.1., była ona o 17 proc. niższa, niż w przypadku "standardowej" wersji SARS-CoV-2. Jednocześnie był to wynik o ponad dwa razy wyższy niż w przypadku wariantu B.1351 wykrytego po raz pierwszy w RPA.

Chociaż Pfizer stwierdził, że poziom neutralizacji wystarcza, by szczepionka była skuteczna wobec południowoafrykańskiej odmiany wirusa, prowadzone są prace nad stworzeniem nowej szczepionki, która mogłaby być stosowana jako dawka wzmacniająca, dodatkowo chroniąca przed bardziej odpornymi wariantami.

Wcześniej agencja Reutera donosiła, że również chińska szczepionka Sinovac wykazuje skuteczność w przypadku odmiany koronawirusa z Brazylii .

