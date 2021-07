Wariant Delta. Objawy mutacji indyjskiej

Koronawirus z Chin Wariant Lambda niepokoi Australijczyków. Może być trudniejszy do zwalczenia

Jak podaje na przykład brytyjski NHS, klasyczne objawy koronawirusa obejmowały: kaszel, gorączkę oraz utratę węchu lub smaku.



Wariant Delta. Najczęstsze objawy

Wraz z powstaniem nowych mutacji to się zmienia. Naukowcy, którym udało się przeanalizować zachorowania spowodowane nowym wariantem Delta, wskazują, że towarzyszące mu objawy bardziej przypominają ciężkie przeziębienie.

Najczęściej występujące objawy to: ból, gardła, ból głowy i katar.

Z klasycznych objawów dochodzą jeszcze gorączka i uporczywy kaszel.

Wszystko to sprawia, że zachorowanie wariantem Delta może przypominać zwykłe przeziębienie. Lekarze ostrzegają, że może to prowadzić do jeszcze większej transmisji wirusa, ponieważ ludzie przekonani o tym, że są "jedynie" przeziębieni, nie będą się izolować.

Objawy mniej oczywiste

Naukowcy badający wariant Delta wymieniają także inne objawy, które pojawiają się po zakażeniu. To: zapalenie migdałków, zakrzepy krwi oraz zaburzenia słuchu.

Coraz częściej występują też zaburzenia układu pokarmowego, m.in. nudności, wymioty, biegunka i bóle brzucha.

Jak podają brytyjski badacze, do objawów mniej oczywistych należą też: dreszcze, nagła utrata orientacji, wysypka, zmiany w ustach i na języku, bóle w klatce piersiowej i mięśni, ochrypły głos, duszności czy nawet wysypka wraz z opuchlizną na i wokół palców u stóp.



Wariant Delta a szczepienia

Wiele pytań dotyczących wariantu Delta skupia się na tym, czy obecnie dostępne na rynku szczepionki są przeciw niemu skuteczne. Jak wynika z najnowszej publikacji w "The Lancet", skuteczność szczepionek mRNA w zapobieganiu hospitalizacji to 96 proc., a wektorowych 92 proc. Analiza ta objęła 14 019 przypadków zakażeń wariantem Delta.

Jednocześnie warto pamiętać, że jedna dawka jest o 17 proc. mniej skuteczna wobec Delty w zapobieganiu występowania objawów COVID-19 niż przyjęcie obu dawek. Czyli żeby zapewnić sobie jak najskuteczniejszą ochronę przed wariantem Delta należy przyjąć obie dawki szczepionki.



