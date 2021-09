Wariant Delta. Dramatyczne prognozy dla Włoch

Koronawirus z Chin Koronawirus: Nowy wariant C.1.2 zidentyfikowany w RPA

- Następna fala pandemii nadejdzie. To jest nieuchronne. Teraz mamy czwartą falę z powodu wariantu Delta, który zaatakował głównie niezaszczepionych i tych czekających na drugą dawkę - powiedział wiceminister zdrowia Pierpaolo Sileri.

Wariant Delta doprowadzi do śmierci 30 tys. osób?

- Na jesieni dojdzie do wzrostu fali zakażeń, przede wszystkim wśród niezaszczepionych. Jeśli utrzyma się taka ich liczba, będziemy musieli cierpieć z powodu śmierci prawdopodobnie 30 tysięcy osób - zapowiedział polityk.

Jednocześnie Sileri zaapelował: - To jest nie do przyjęcia. To jest ostatnie wezwanie. Trzeba się szczepić i chronić ludność.

- Dzisiaj łatwiej umrzeć na COVID-19 niż na raka w tym samym okresie. A kto twierdzi, że nie wierzy w COVID-19, mówi bzdury - zauważył Sileri.

Obowiązek przepustki covidowej

We Włoszech obowiązuje obecnie nakaz okazania przepustki COVID-19, tzw. Green Pass, wystawianej na podstawie szczepienia, wyleczenia lub wyniku testu. Trzeba ją przedstawić przy wstępie do lokali gastronomicznych w zamkniętych pomieszczeniach, kin, teatrów, muzeów i zabytków, na basen, do siłowni, parków rozrywki, na imprezy sportowe i targowe.

Od 1 września obowiązek ten mają też podróżni w samolotach, pociągach dużych prędkości i Intercity, autobusach dalekobieżnych, na statkach i promach.

Wariant Delta wywołuje kolejną falę pandemii

W ostatnich dniach notuje się codziennie we Włoszech kilkadziesiąt zgonów na COVID-19 i około 6-7 tysięcy przypadków zakażeń, głównie wariantem Delta.

Z danych napływających z regionów wynika, że wśród hospitalizowanych zdecydowaną większość, nawet 90 procent pacjentów, stanowią osoby niezaszczepione.

