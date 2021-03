Ozdrowieńcy są mniej odporni na brazylijski wariant koronawirusa - wynika ze wstępnych badań laboratoryjnych specjalistów z Sao Paulo. Przeciwciała wytworzone przez organizmy osób, które przeszły COVID-19, wykazują aż sześciokrotnie mniejszą zdolność neutralizacji zmutowanego wirusa.

Zdjęcie Oddział covidowy w jednym ze szpitali w Brazylii, zdjęcie ilustracyjne /Jonne Roriz/Bloomberg via Getty Images /Getty Images

Prof. Wiliam M. De Souza, wirusolog z Uniwersytetu w Sao Paulo, wraz ze swym zespołem przeprowadził badania laboratoryjne, w których wykorzystano osocze ozdrowieńców. Okazało się, zawarte w nich przeciwciała wykazują aż sześciokrotnie mniejszą zdolność neutralizacji brazylijskiego wariantu koronawirusa (oznaczonego symbolem P1). Piszą o tym na łamach strony internetowej pisma "Lancet" .

Wariant ten wywołuje zaniepokojenie, gdyż zawiera tę samą mutację, co odmiana koronawirusa SARS-CoV-2, która pojawiła się w RPA. Obydwa warianty podejrzewane są o to, że łatwiej się rozprzestrzeniają, a stosowane obecnie szczepionki mogą być wobec nich mniej skuteczne.

Na 100 ozdrowieńców od 25 do 60 ponownie zakażonych

Mniejsza zdolność przeciwciał do neutralizacji sugeruje, że nawet u ozdrowieńców z zachowaną jeszcze odpornością może dojść do ponownej infekcji w razie kontaktu z nowym wariantem tego patogenu. Specjaliści z Sao Paulo w osobnej publikacji na stronie medRxiv oceniają, że na 100 ozdrowieńców od 25 do 60 może zostać ponownie zakażonych w razie zetknięcia z wariantem brazylijskim koronawirusa.

Obawy dotyczące szczepionek

Nie ma pewności, jak skuteczne są stosowane obecnie szczepionki przeciwko wariantowi brazylijskiemu SARS-CoV-2. Przed kilkoma dniami opublikowano badania sugerujące, że szczepionka CoronaVac chińskiej firmy Sinovac Biontech nie jest zbyt skuteczna wobec brazylijskiego wariantu. Badania przeprowadzono w laboratorium z użyciem osocza zaszczepionych osób, które konfrontowano z tym patogenem.

Pojawiają się jednak sygnały świadczące o tym, że szczepionka AstraZeneki może dawać ochronę przeciwko wariantowi z Brazylii. Pisaliśmy o tym tutaj . Reuters, powołując się na anonimowe źródło, przytacza wstępne, nieopublikowane jeszcze badania na ten temat. Oficjalne wyniki mogą być znane jeszcze w marcu 2021 r.

