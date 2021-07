Unijny Certyfikat Covid to zestandaryzowany dokument potwierdzający szczepienie, nabycie odporności przez przejście infekcji lub wynik testu. Dokument znacznie ułatwia podróże po kontynencie.



Wakacje w Grecji. Zasady dla podróżujących

Do Grecji turyści z Polski mogą wjechać, przedstawiając negatywny wynik testu antygenowego na obecność koronawirusa (sprzed maksymalnie 48 godz.) lub badania PCR (nie starszego niż sprzed 72 godz.). Zamiast testu można też okazać zaświadczenie o ukończeniu pełnego cyklu szczepień przeciw COVID-19 (od ostatniej dawki muszą minąć dwa tygodnie) albo dokument potwierdzający przejście infekcji (pozytywny wynik testu wykonanego od 30 do 180 dni przed podróżą). Z tego obowiązku zwolnione są dzieci poniżej 12. roku życia.

Przybywający do Grecji mogą być poddawani wyrywkowym badaniom na obecność SARS-CoV-2. Wszyscy podróżni, niezależnie od wieku, muszą wypełnić dostępny online formularz lokalizacyjny. Należy to zrobić najpóźniej do północy (czasu greckiego, godz. 23 w Polsce) dnia poprzedzającego przekroczenie granicy. Po uzupełnieniu formularza turyści otrzymają pocztą elektroniczną kod QR, który należy okazać na granicy.

Wakacje w Chorwacji. Co trzeba wiedzieć?

Jadąc do Chorwacji z Polski, trzeba przedstawić negatywny wynik testu antygenowego (wykonanego do 48 godz. przed wjazdem) lub PCR (sprzed maksymalnie 72 godz.) albo świadectwo szczepień bądź pozytywny wynik testu udowadniający przejście zakażenia w poprzedzającym wizytę półroczu.

Do kraju mogą również wjechać osoby, które przyjęły tylko pierwszą dawkę szczepionki (musiało to nastąpić na 22 do 42 dni przed wjazdem w przypadku preparatów Pfizera i Moderny lub na 22 do 84 dni, gdy szczepiliśmy się substancją AstraZeneca). Bez żadnych dokumentów sanitarnych granicę mogą przekroczyć dzieci poniżej 12 lat. Przy wjeździe należy wypełnić formularz lokalizacyjny, by skrócić tę procedurę można go wcześniej wypełnić online.

Włochy i Hiszpania. Zasady podróżowania

Do Włoch urlopowicze z Polski mogą wjechać, okazując negatywny wynik testu antygenowego lub PCR (wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed przekroczeniem granicy). Zamiast niego można się wylegitymować certyfikatem potwierdzającym szczepienie (muszą minąć dwa tygodnie od ostatniej dawki) lub przejście infekcji (w ciągu ostatnich sześciu miesięcy). Te wymagania nie dotyczą dzieci poniżej szóstego roku życia. Wjazd do Włoch trzeba też zarejestrować na internetowej platformie.

Wybierając się do Hiszpanii, polscy turyści nie muszą okazywać żadnych certyfikatów sanitarnych. Przed podróżą trzeba jednak wypełnić w internecie formularz, po wykonaniu tej czynności otrzymamy kod QR, który należy okazać przed wejściem na pokład samolotu oraz po przylocie do Hiszpanii.

Wakacje w Bułgarii, Portugali, czy na Cyprze

Podróżując do Bułgarii z Polski, należy udowodnić negatywny wynik testu (badanie antygenowe sprzed maksymalnie 48 godz. lub test PCR wykonany nie wcześniej niż 72 godz. przed wjazdem), przyjęcie szczepionki lub przechorowanie COVID-19. Z tego obowiązku zwolnione są dzieci do 12 lat.

Lecąc do Portugalii, polscy turyści muszą przedstawić negatywny wynik badania antygenowego (nie starszego niż sprzed 48 godz.) lub PCR (wykonanego w przeciągu 72 godz. przed przybyciem). Z tego obowiązku zwolnione są osoby, które posiadają Unijny Certyfikat Covid potwierdzający zaszczepienie lub przejście infekcji. Nie dotyczy do dzieci poniżej 12. roku życia. Wszyscy pasażerowie lecący do Portugalii muszą również wypełnić przed podróżą dostępny online formularz lokalizacyjny.

Udając się na Cypr, turyści z Polski nie muszą okazywać zaświadczeń zdrowotnych, są jednak zobowiązani do wypełnienia (w przeciągu 48 godz. przed wylotem) internetowego formularza lokalizacyjnego.

Świadectwo szczepień konieczne od 12. roku życia. Gdzie?

Na Maltę urlopowicze z Polski mogą polecieć, przedstawiając Unijny Certyfikat Covid potwierdzający przejście pełnego cyklu szczepień przeciwko COVID-19. Osoby bez takiego zaświadczenia, nawet te, które przeszły infekcję lub mają aktualny negatywny test, będą kierowane na 14-dniową, płatną z własnej kieszeni, kwarantannę.

Świadectwo szczepień jest wymagane od podróżnych, którzy skończyli 12. rok życia. Nie muszą go okazywać dzieci poniżej pięciu lat. Towarzyszące zaszczepionym rodzicom dzieci w wieku 5-11 lat oraz osoby, które z przyczyn medycznych nie mogą poddać się szczepieniom, unikną kwarantanny pod warunkiem przedstawienia negatywnego wyniku testu PCR sprzed maksymalnie 72 godz.

Do Francji podróżni z Polski mogą wjechać, okazując świadectwo przejścia pełnych szczepień przeciwko COVID-19 (muszą minąć co najmniej dwa tygodnie od ostatniego zastrzyku dwudawkową szczepionką albo cztery tygodnie od przyjęcia jednodawkowego preparatu Johnson & Johnson). Zamiast tego certyfikatu można też okazać negatywny wynik testu PCR lub antygenowego przeprowadzonego w przeciągu 72 godz. przed kontrolą. Dzieci poniżej 11 lat nie potrzebują żadnych zaświadczeń. Wszyscy przekraczający francuską granicę muszą ponadto wypełnić deklarację o stanie zdrowia.

Wakacje bez paszportu szczepionkowego?

Do Rumunii, Czarnogóry, Albanii i Macedonii Północnej turyści z Polski mogą wjechać bez przedstawiania żadnych zaświadczeń sanitarnych.

Od urlopowiczów z Polski udających się do Turcji wymaga się przedstawienia negatywnego wyniku badania PCR (sprzed maksymalnie 72 godz.) lub antygenowego (nie starszego niż sprzed 48 godz.). Z tego obowiązku zwolnione są dzieci poniżej sześciu lat, a także osoby, które przeszły pełen cykl szczepień (musi minąć 14 dni od ostatniego zastrzyku) lub przeszły infekcję. Przed lotem do Turcji należy także wypełnić cyfrowy formularz podróży (trzeba to uczynić w przeciągu 72 godz. przed wylotem) oraz papierowy formularz lokalizacyjny.

Turyści udający się do Egiptu muszą okazać negatywny wynik testu PCR wykonanego najwcześniej 72 godz. przed przylotem. W największych egipskich kurortach, takich jak Hurghada, Szarm El-Szejk czy Marsa Alam można też wykonać badanie po przylocie, na lotnisku. Obowiązek nie dotyczy dzieci do sześciu lat. Zwalnia z niego również świadectwo przejścia pełnego cyklu szczepień (od podania ostatniej dawki musi minąć 14 dni).

Zaświadczenia o zaszczepieniu przeciwko COVID-19, przejściu infekcji lub aktualnym, negatywnym wyniku testu na obecność koronawirusa najłatwiej przedstawiać w formie Unijnego Certyfikatu Covid, który honorują wszystkie kraje Unii Europejskiej. Unijne certyfikaty mają zunifikowaną formę, są wydawane w formie papierowej lub cyfrowej (można je okazać w aplikacji lub w zachowanym np. na smartfonie pliku), każdy z nich zawiera kod QR i opis w języku angielskim.

Wszystkie szczegółowe i aktualne informacje dotyczące podróżowania po Europie i Unijnego Certyfikatu Covid dostępne są na prowadzonej przez UE stronie TUTAJ , a także na stronach polskiego rządu oraz TUTAJ.