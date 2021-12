W piątek poinformowano, że liczba stwierdzonych infekcji nowym wariantem wirusa wzrosła w Szkocji do 29, podczas gdy poprzedniego dnia wynosiła 13. Sześć z 16 nowych zakażeń jest łączonych z koncertem popowej grupy Steps, który odbył się w Glasgow 22 listopada. Większość dotychczasowych zakażeń była związana z jednym prywatnym wydarzeniem, ale jak wskazała Sturgeon, teraz jest już kilka niezależnych od siebie źródeł transmisji wariantu Omikron.

- Liczba przypadków wariantu Omikron zgłaszanych obecnie w Szkocji rośnie, a przypadki nie są już związane z jednym wydarzeniem, ale z kilkoma różnymi źródłami. Biorąc pod uwagę charakter transmisji, spodziewamy się zobaczyć wzrost przypadków, być może znaczący, w nadchodzących dniach - powiedziała Sturgeon.



Służby ustalają kontakty

Szkocki rząd zapewnia, że ryzyko dla osób, które brały udział w koncercie jest niskie, a pracownicy systemu wykrywania kontaktów ustalają osoby, które mogły mieć kontakt zakażonymi nowym wariantem. Wyjaśniono, że nikt z uczestników koncertu nie musi się udawać na kwarantannę, chyba że zostanie o to poproszony przez zespół do wykrywania kontaktów lub jeśli wystąpią u niego objawy.



W piątek podano też, że w Szkocji w ciągu minionej doby wykryto 2432 zakażenia koronawirusem i stwierdzono 16 zgonów z powodu Covid-19. W obu przypadkach są to liczby zbliżone do średniej z ostatnich tygodni.