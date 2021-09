W niedzielę (19 września) jeden z użytkowników Twittera zauważył ciężarówkę która jeździła w pobliżu stadionu Bank of America, podczas meczu futbolu amerykańskiego między Carolina Panthers a New Orleans Saints, z dużym napisem "Nie daj się zaszczepić".

Na pierwszy rzut oka wiadomość mogła wydawać się działaniem grup antyszczepionkowych, ale okazało się, że przekaz pochodzi od agencji reklamowej udającej zakład pogrzebowy o nazwie Wilmore Funeral Home.





Głosy krytyki wobec tej kampanii

Użytkowniczka Twittera Katie Guenther opublikowała zdjęcie ciężarówki, które podpisała "uwielbiam dobrą taktykę marketingową". "Doskonałe" - odpowiedział jeden twitterowiczów.



Nie wszyscy podzielili zdanie Katie - niektórzy twierdzili, że tak poważna sprawa nie powinna być rozwiązywana w ten sposób: "670 000 osób nie uważa tego za zabawne", uznał jeden z użytkowników, dołączając film z instalacji 670 000 białych flag w Waszyngtonie, na cześć ofiar COVID-19.



Co widać po wejściu na stronę internetową?

Na ciężarówce reklamowana jest strona internetowa domniemanego domu pogrzebowego. Po wejściu na nią znajduje się komunikat: "Zaszczep się teraz, jeśli nie, to do zobaczenia wkrótce".



Stan szczepień w USA i w Polsce



Według Centers for Disease Control and Prevention (CDC), do 20 września ponad 181 milionów ludzi w USA zostało zaszczepionych przeciwko COVID-19. Co oznacza, że pozostało około 45,4 procent niezaszczepionych Amerykanów.

CDC podało także, iż w Charlotte w hrabstwie Mecklenburg w Północnej Karolinie, gdzie jeździła ciężarówka, odsetek zaszczepionych mieszkańców oscyluje nieco poniżej średniej krajowej i wynosi 51,1 procent.



Na poniedziałkowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślił wagę szczepień w Polsce. Zauważył, że głównie zakażają się osoby niezaszczepione.

- Od stycznia 99,1 proc. nowych zakażeń koronawirusem to osoby niezaszczepione - powiedział. Dodał, że z kolei jeśli chodzi o zgony to odsetek ten wynosi 98 proc.

W Polsce w pełni zaczepionych przeciw COVID-19 jest 19 259 376 osób. Wykonano w sumie 36 977 687 szczepień, minionej doby - 17 859.

Od 1 września trzecią dawką szczepionki mogą się szczepić osoby z obniżoną odpornością. Do tej pory z tej możliwości skorzystało 8 tys. osób.