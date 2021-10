USA: Za brak szczepienia lub testu uczelnia wyrzuci z zajęć

Stan Illinois wydał rozporządzenie, w którym zobowiązał wszystkich pracowników oraz studentów uczelni do noszenia maseczek na terenie kampusu oraz posiadania dowodu szczepienia bądź negatywnego testu wykonywanego raz w tygodniu.

Możliwe wykreślenie z zajęć

Uczelnia College of Lake County przypomniała studentom o tym obowiązku w mediach społecznościowych. By móc przebywać na terenie kampusu w kolejnym tygodniu, należy negatywny wynik testu przesłać do czwartku do północy.

Dla uczniów, którzy nie chcą się zaszczepić lub poddać testowi, zorganizowane zostaną zajęcia zdalne. Uczelnia zastrzega jednak, że w przypadku zajęć, które odbywają się stacjonarnie, student może zostać skreślony z listy. Przywrócenie jest możliwe po spełnieniu wymagań.



Uczelnia informuje, że na kampusie jest możliwość darmowego zaszczepienia się oraz bezpłatnego testowania w wyznaczone dni. Dodatkowo, osoby, które zdecydują się na przyjęcie szczepionki, otrzymają 100 dolarów.

Koronawirus w USA

W USA odnotowano w poniedziałek ponad 122 tys. nowych przypadków zakażeń. Zmarło prawie 1,9 tys. osób. Do tej pory podano 408,8 mln dawek szczepionki. W pełni zaszczepionych jest 189 mln Amerykanów (57,5 proc.).



Od początku pandemii w USA potwierdzono ponad 45 mln zakażeń. Zmarło ponad 726 tys. osób.

