YouTube już wcześniej wprowadził zasady zakazujące publikacji filmów zawierających fałszywe informacje na temat szczepionek przeciw COVID-19, teraz rozszerzył je także na inne preparaty.

Serwis należący do giganta technologicznego Alphabet Inc. zapowiedział zablokowanie materiałów, w których padają stwierdzenia, że szczepionki są niebezpieczne, powodują długotrwałe problemy zdrowotne lub nie są skuteczne, a także takich, w których pojawiają się błędne informacje na temat substancji zawartych w preparatach.



"Washington Post" podał w środę, że serwis usunął także kilka kanałów prowadzonych przez znanych działaczy ruchu antyszczepionkowego, m.in. Roberta F. Kennedy'ego Jr. i Josepha Mercolę.



Reklama

Russia Today usunięte

Reuter zauważa, że YouTube i inni giganci technologiczni, tacy jak Facebook i Twitter, byli krytykowani za to, że nie robią wystarczająco dużo, by powstrzymać rozpowszechnianie w swoich serwisach fałszywych informacji na temat zdrowia.



We wtorek niemieckojęzyczne kanały rosyjskiego nadawcy RT zostały usunięte z YouTube, ponieważ - jak poinformowała firma - naruszyły politykę dotyczącą dezinformacji na temat COVID-19. Rosja w środę nazwała ten ruch "bezprecedensową agresją informacyjną" i zagroziła zablokowaniem YouTube.