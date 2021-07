Zgodnie z wytycznymi amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) od jesieni zaszczepieni uczniowie i nauczyciele nie mają obowiązku noszenia w szkołach maseczek. Warunkiem jest zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego.

Kalifornijska, stanowa służba zdrowia zapowiedziała jednak, że wymóg zakrywania twarzy pozwoli na naukę w pełnym wymiarze godzin. Wszyscy uczniowie będą traktowani jednakowo, niezależnie od tego, czy są zaszczepieni, czy też nie.



Sekretarz ds. zdrowia i usług społecznych w stanie Kalifornia dr Mark Ghaly podkreślił, że nie wszystkie szkoły mogą zapewnić przestrzeganie zalecanego przez CDC dystansu społecznego trzech stóp (91,4 cm). Z nowych dyrektyw CDC wynika, że maski powinny być noszone, jeśli nie można zachować takich odstępów.



"Proste i skuteczne"

- Noszenie maseczek jest prostym i skutecznym postępowaniem, które nie koliduje z instrukcjami. Na początku nowego roku uczniowie powinni móc chodzić do szkoły bez obawy o to, czy będą czuć się inaczej lub wyróżniać zależnie od tego czy są zaszczepieni lub nie. Traktowanie wszystkich dzieci w taki sam sposób przyczyni się do tworzenia spokojnego i wspierającego środowiska szkolnego - podkreślił Ghaly cytowany przez Fox News.



Uprawnione do otrzymania szczepionki przeciwko COVID-19 są w USA dzieci w wieku od 12 lat.



Profesor zdrowia publicznego z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa Elizabeth Stuart, na którą powołuje się Fox News, zwróciła uwagę, że byłoby bardzo dziwne, gdyby niektóre dzieci nosiły maseczki, a inne nie. - A sprawdzanie tego? Nauczyciele nie powinni być zobligowani śledzić, które dzieci powinny nosić maseczki - oceniła prof. Stuart.

