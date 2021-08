W związku z nasilającą się falą pacjentów zakażonych koronawirusem w teksańskich szpitalach zaczyna brakować miejsc. Sytuacja jest trudna zwłaszcza na oddziałach intensywnej opieki - podała w czwartek stacja CNN.

"Gorączkowo szukają wolnych miejsc"

Stanowy Departament Służby Zdrowia (DSHS) podkreślił, że stoi w obliczu "jednej z najcięższych batalii" z wirusem. Na wszelki wypadek w tym miesiącu władze zamówiły ciężarówki-chłodnie na zwłoki.

"Z wzrostem przypadków śmiertelnych rosną obawy o pojemność szpitali" - ocenił w środę DSHS. Od środy w minionym tygodniu do ostatniej liczba osób hospitalizowanych zwiększyła się od 10 791 do 12 400.

"Zaczyna brakować łóżek na oddziałach intensywnej terapii (OIT). Pracownicy służby zdrowia gorączkowo szukają wolnych miejsca dla potrzebujących" - zauważyła CNN.

Jako przykład przytoczyła sytuację w szpitalu Goodall Witcher Hospital w mieście Clifton. Ma on trudności z przenoszeniem pacjentów z OIT do innych placówek, ponieważ tam też brakuje miejsc.

"Straciłem brata, bo czekał na łóżko"

- Nie mamy wolnych łóżek i na tym kończy się rozmowa. (...) Czasem ktoś mówi: "Przykro mi, bardzo mi przykro". Ponieważ wiedzą, że jesteśmy zdesperowani - wyjaśniła lokalnej telewizji KWTX w Waco szefowa pielęgniarek Joycesarah McCabe, dodając, że niekiedy zwraca się o pomoc do sąsiednich stanów, jak Luizjana czy Nowy Meksyk.

- Straciłem brata w sobotę. Czekaliśmy pięć dni na łóżko na oddziale intensywnej terapii - wyznał w rozmowie z KWTX Justin Squyres, lekarz z szpitala w Clifton. - Nie wiem czy by go to uratował. Ale on nie jest jedyny, takich jest wielu innych - dodał.

DSHS zachęca mieszkańców Teksasu do szczepień, aby powstrzymać liczbę zakażeń. Informuje, że tylko 322 łóżka na oddziałach intensywnej terapii są dostępne w całym stanie.

Ilu zaszczepionych?

- Pełne szczepienie zapobiega prawie wszystkim przypadkom ciężkiej choroby, hospitalizacji i śmierci - argumentuje DSHS.

Statystyki stanowe wskazują, że 66 proc. Teksańczyków kwalifikujących się do otrzymania szczepionki dostało najmniej jedną dawkę. 54,7 proc. jest w pełni zaszczepionych.

Dzieci w wieku poniżej 12 lat nie kwalifikują się jeszcze do szczepień, a zgodnie z danymi amerykańskiego Ministerstwa Zdrowia i Usług Społecznych Teksas notuje najwięcej w kraju, 239, ich hospitalizacji z powodu COVID-19.