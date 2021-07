USA: Szczepionka Jenssen może być dłużej przechowywana

Okres przechowywania szczepionki Jenssen może być wydłużony z 4,5 do 6 miesięcy - zdecydowała amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków. Przychyliła się tym samym do stanowiska firmy Johnson & Johnson. Warunkiem dłuższego wykorzystania preparatu jest przechowywanie go w temperaturze od 2 do 8 stopni Celsjusza.

Zdjęcie Szczepionka Jenssen może być dłużej przechowywana / AP/Associated Press / East News