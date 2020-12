17 do czterech - taki był wynik głosowania panelu zewnętrznych ekspertów przy amerykańskiej rządowej agencji FDA w sprawie szczepionki Pfizera. Panel poparł tym samym awaryjne dopuszczenie tej szczepionki do obrotu - informuje Reuters.

Głosowanie panelu toruje drogę do oficjalnego dopuszczenia szczepionki Pfizera do obrotu na terenie Stanów Zjednoczonych przez FDA (Food and Drug Administration). Ma się to stać w ciągu kilku dni - podaje Reuters. Wcześniej tę szczepionkę dopuściły Wielka Brytania i Kanada.

Komitet przy FDA, który głosował 10 grudnia, zgodził się na szczepienie osób w wieku od 16 do 85 lat.

- To historyczny moment i najlepsze wyjście z obecnej sytuacji. Szczepionka pomoże nam ratować życia - tak decyzję panelu skomentował Eric Dickson z UMass Memorial Health Care.

Nie podano, dlaczego czworo członków panelu zagłosowało przeciw. Inni eksperci wspominali jednak, że nie uznali za słuszne, by szczepili się 16- i 17-latkowie.

Panel stwierdził, że nie ma wystarczających dowodów, by zalecać lub odradzać szczepienie się przez kobiety w ciąży. Komitet zarekomendował, by same podejmowały decyzję w porozumieniu z lekarzem.

Dyskutowano także kwestię ciężkich reakcji alergicznych, w związku z doniesieniami z Wielkiej Brytanii. Przedstawiciele Pfizera podkreślili, że wśród blisko 44 tys. ochotników nie stwierdzono takich reakcji. Panel zalecił jednak, by Pfizer zbadał tę sprawę.

Podczas obrad wyniknęła jeszcze jedna kwestia. Firma chciałaby podać szczepionkę ochotnikom, którzy wcześniej otrzymali placebo. Panel wyraził jednak sceptycyzm - uświadomienie tych pacjentów mogłoby, według komitetu, zagrozić analizie długofalowych skutków szczepionki.