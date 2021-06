USA obniżają kategorię zagrożenia epidemicznego m.in. dla Polski

Koronawirus z Chin

Amerykańskie Centra Prewencji i Kontroli Chorób (CDC) obniżyły w poniedziałek kategorię zagrożenia epidemicznego dla Polski i 72 innych krajów z najwyższego poziomu 4 - "bardzo wysokiego" do 3 - "wysokiego". Oznacza to, że podróże do tych krajów są odradzane tylko dla niezaszczepionych osób.

Zdjęcie W Polsce do tej pory w pełni zaszczepiono ponad 8 mln osób / Zbyszek Kaczmarek/REPORTER / East News