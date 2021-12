Podobną decyzję podjęły Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych, oświadczając we wtorek, że zwolniły 27 osób za odmowę zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi.

W amerykańskiej marynarce wojennej, według danych z wtorku, niezaszczepionych marynarzy było ponad 5,7 tys., co odpowiada ok. 1,65 proc. wszystkich osób na służbie - informowała agencja UPI.



Wcześniej US Navy ustanowiło 28 listopada ostatnim dniem, do którego wszyscy na czynnej służbie powinni się w pełni zaszczepić.



Ponad 2,7 tys. wniosków

Zwalniani marynarze nie będą stawiani przed sądem wojennym, niemniej mogą być pozbawieni wsparcia na edukację, czy bonusów finansowych - tłumaczyła agencja. W niektórych przypadkach zwalniani będą zmuszeni zwrócić koszty wsparcia finansowego, które już otrzymali na edukację - dodano.



Do wtorku amerykańska marynarka wojenna otrzymała ponad 2,7 tys. wniosków o zwolnienie z obowiązku szczepienia z uwagi na przekonania religijne, jednak administracja nie przychyliła się do żadnego z nich.



Jak tłumaczy UPI, US Navy chce, by jak najszybciej wszystkie osoby będące na służbie w marynarce wojennej zostały zaszczepione przeciw COVID-19.

