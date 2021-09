Jak poinformowała rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki celem szczytu będzie "zintensyfikowania wspólnych działań" w dziedzinie walki z pandemią. Biden zamierza m. in. zaapelować do światowych przywódców o "większe ambicje" w kwestii produkcji powszechnie dostępnych szczepionek.

Biały Dom nie podał listy zaproszonych do udziału w szczycie. Ma to nastąpić - jak powiedziała Psaki - w najbliższych dniach.

Zapobieganie podobnym zjawiskom

Biden udaje się do nowojorskiej siedziby ONZ w poniedziałek, gdzie we wtorek, po raz pierwszy od objęcia urzędu prezydenta, wygłosi przemówienie na forum Zgromadzenia Ogólnego. Po serii spotkań dwustronnych w kuluarach, powróci do Białego Domu, skąd będzie przewodniczyć szczytowi.

Według anonimowego urzędnika Białego Domu, prezydent dąży do skoordynowania światowej walki z wirusem z udziałem czołowych przywódców, biznesmenów, organizacji pozarządowych, filantropów i działaczy społecznych. Celem ma być też zapobieżenie podobnym zjawiskom w przyszłości.

Rozmowy na temat walki z pandemią mają być kontynuowane na szczycie grupy G20 w październiku w Rzymie.