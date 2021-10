USA: Druga dawka szczepionki J&J. Koncern złożył wniosek do Agencji ds. Żywności i Leków

Koronawirus z Chin

​Firma Johnson & Johnson ogłosiła we wtorek, że zwróciła się do amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) o zezwolenie na dopuszczenie dawki przypominającej szczepionki przeciwko koronawirusowi. Do decyzji agencji pozostawiła jednak, kto i kiedy powinien ją otrzymywać - informuje CNN.

Zdjęcie Czy będzie podawana dawka przypominająca szczepionki J&J? / PAP/EPA/NARONG SANGNAK / PAP