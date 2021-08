USA: Coraz więcej zakażeń koronawirusem wśród dzieci

Ponad 121 tys. przypadków koronawirusa wśród dzieci odnotowano w USA w ubiegłym tygodniu. To znaczny wzrost w porównaniu do ostatniego tygodnia czerwca. - To dopiero początek - ostrzegają lekarze.

Zdjęcie Puste autobusy przed zamkniętą szkołą w Jonesboro, gdzie odnotowano zwiększoną liczbę nowych przypadków. / ERIK S. LESSER / PAP/EPA