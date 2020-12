USA: Co najmniej 20 proc. więźniów zakaziło się koronawirusem

Co piąty więzień zakładów karnych w USA miał potwierdzoną infekcję koronawirusem, zaś ponad 1,7 tys. zakażonych zmarło - podała w piątek agencja Associated Press.

Jak informuje AP, od początku pandemii testy wykazały zakażenie koronawirusem u co najmniej 275 tys. więźniów stanowych i federalnych zakładów karnych. Obecnie dynamika rozprzestrzeniania się wirusa jest większa niż kiedykolwiek. Jednak - jak twierdzi Homer Venters, były główny lekarz kompleksu więziennego Rikers Island w Nowym Jorku - statystyki te są "ogromnie zaniżone".

- Prowadząc inspekcje, wciąż spotykam więzienia i areszty, gdzie więźniowie chorują i nie tylko nie są poddawani testom, ale nie udziela się im żadnej pomocy. Więc chorują gorzej, niż to konieczne - powiedział Venters, cytowany przez agencję.

Stany Zjednoczone są jednym z krajów o największej liczbie więźniów na świecie. Mimo że w reakcji na epidemię koronawirusa władze stanowe i federalne ogłosiły plan warunkowego zwolnienia części więźniów, w praktyce skorzystać mogła z tego tylko niewielka grupa osadzonych. W ciągu pierwszych trzech miesięcy kierownicy federalnych więzień zwolnili jedynie 156 z 10 tys. ubiegających się o to osób.

W stanach takich jak Dakota Południowa, która należy również do proporcjonalnie najbardziej dotkniętych epidemią terytoriów USA, zainfekowanych zostało ponad dwie trzecie więźniów i ponad 80 proc. funkcjonariuszy służby więziennej.

Mimo szczególnego narażenia na infekcję oraz niedostatecznej opieki medycznej, większość stanów nie umieściła więźniów i pracowników więzień na listach grup objętych priorytetem w dostępie do szczepionek. Do pierwszej fazy szczepień więźniów zakwalifikowano siedem z 50 stanów, zaś do drugiej - 19.

