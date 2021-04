USA: Co czwarty Amerykanin nie chce się szczepić

Jak wynika z sondażu stacji CNN oraz ośrodka badań SSRS aż 26 procent dorosłych Amerykanów nie zamierza się szczepić. W USA szczepienia wykonywane są trzema preparatami: Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson.

Zdjęcie Szczepienia przeciwko COVID-19 w USA /Ben Hasty/MediaNews Group/Reading Eagle /Getty Images

Do tej pory w Stanach Zjednoczonych wykonano blisko 240 milionów zastrzyków. Ponad 100 milionów Amerykanów jest już w pełni zaszczepionych jednym z trzech dopuszczonych do stosowania preparatów.

Spośród tych dorosłych, którzy nie przyjęli jeszcze żadnej dawki, większość nie ma zamiaru tego uczynić - wynika z sondażu CNN. To dokładnie 26 procent dorosłej populacji USA. Odsetek ten nie zmienił się od poprzedniego takiego badania w marcu.

16 procent dorosłych Amerykanów deklaruje natomiast, że jeszcze nie otrzymało zastrzyku, ale zamierza po niego się udać.

Republikanie bardziej sceptyczni

Z badania wynika, że wielu sceptyków szczepień to Republikanie. 44 procent wyborców tej partii deklaruje, że nie chce przyjąć zastrzyku przeciwko Covid-19. Takie stanowisko podziela 28 procent wyborców niezależnych oraz 8 procent Demokratów.

Sondaż wykazuje podziały w kwestii tego, czy szczepionka powinna być obowiązkowa do wykonywania niektórych czynności.

Większość (72 procent) Amerykanów jest przeciwna, by była ona konieczna do zakupów w sklepach spożywczych. 52 procent nie popiera także wymogu szczepienia dla pracowników wracających do biur. Opinia publiczna jest po równo podzielona przy ocenie tego, czy zobowiązani do zastrzyków powinni być uczniowie.

Żołnierze odmawiają szczepień

Prezydent Joe Biden powiedział w piątek, że nie wyklucza obowiązku szczepień w wojsku, zastrzegając że jest to "trudna decyzja". W sprawie kluczową rolę odgrywać będą zalecenia ze strony Pentagonu.

Spośród tych wojskowych, którym zaoferowano szczepienie, odmówiła około blisko jedna trzecia. Na początku kwietnia Pentagon poinformował, że 4 na 10 marines decyduje się zrezygnować z zastrzyku.

