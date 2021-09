USA: Będzie obowiązek szczepień dla wszystkich uczniów od 12. roku życia. Decyzja hrabstwa Los Angeles

Koronawirus z Chin

W ramach obowiązkowego planu szczepień uczniowie w wieku 12 lat i starsi, którzy uczestniczą w zajęciach sportowych i innych zajęciach pozalekcyjnych, muszą przyjąć dwie dawki szczepionki do końca października. Pozostali mają czas do 19 grudnia - taką decyzję jednogłośnie podjęła ​rada ds. edukacji hrabstwa Los Angeles w USA. To drugi co do wielkości okręg szkolny w Stanach Zjednoczonych.

Zdjęcie W Los Angeles przegłosowano obowiązek szczepień dzieci powyżej 12. roku życia / LUONG THAI LINH / PAP/EPA