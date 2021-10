Dwie trzecie Amerykanów otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki, czyli ok. 77 proc. osób kwalifikujących się do szczepienia.

Dawką przypominającą zostało zaszczepionych do tej pory 4,6 proc. ludności USA; w tym prawie ponad 12 procent ludzi powyżej 65. roku życia.

Szczepionki dla małych dzieci

Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) rozważy w czwartek wprowadzenie szczepionki wzmacniającej dla niektórych odbiorców Moderny i Johnson & Johnson. Jeśli te zastrzyki będą dozwolone, oznacza to, że dzienna liczba Amerykanów otrzymujących dawki przypominające jeszcze wzrośnie.

Chociaż fala koronawirusa wariantu Delta przekonała część ludzi do zaszczepienia się - podobnie jak nakazy szczepień - nie pozostało zbyt wielu nieszczepionych dorosłych, którzy są gotowi na zaszczepienie. Jeśli z kolei szczepionki zostaną zatwierdzone dla małych dzieci, spowoduje to również wzrost ogólnego wskaźnika szczepień w USA.