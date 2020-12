Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen z zadowoleniem ogłosiła początek szczepień na COVID-19. Rozpoczną się one w niedzielę, równocześnie we wszystkich krajach UE. Z tej okazji zamieściła w mediach społecznościowych specjalne nagranie.

Trwa proces dostarczania do krajów członkowskich UE szczepionki Pfizera i BioNTech. Masowy proces szczepienia w UE ma rozpocząć się w dniach 27-29 grudnia. Wyjątkiem są Węgry, gdzie pierwszych szczepień dokonano w sobotę przed południem.

Z tej okazji przewodnicząca KE Ursula von der Leyen opublikowała w mediach społecznościowych specjalne nagranie.

- Zaczynamy odwracać historię tego trudnego roku. Dziś mamy dzień dostaw, a jutro w całej Europie zaczynamy szczepienia przeciw COVID-19. Szczepionka będzie dostępna w tym samym czasie we wszystkich krajach UE. Ludzie zaczną przyjmować szczepionkę w Atenach, Rzymie, Helsinkach, Sofii. Te dni europejskich szczepień są wzruszającym przejawem naszej europejskiej jedności i europejskiego sukcesu - mówiła w nagraniu.

"Szczepienia przywrócą nam stopniowo normalne życie"

Szefowa KE podkreśliła, że "z czasem będziemy mieli więcej szczepionek, kiedy już potwierdzi się, że są bezpieczne i skuteczne".

- Unia Europejska zapewnia szczepionki dla całej swojej populacji - 450 milionów, ale również dla takich krajów, jak Islandia czy Norwegia. Szczepienia przywrócą nam stopniowo normalne życie. Ale wtedy, kiedy wystarczająca liczba mieszkańców zostanie zaszczepiona. Będziemy mogli znowu podróżować, spotykać znajomych i przyjaciół i mieć normalne wakacje, za którymi tęsknimy. Ale do tego czasu musimy być ostrożni. Musimy chronić przed wirusem siebie i swoich bliskich. Bądźmy razem bezpieczni. Uczyńmy rok 2021 czasem odbudowy i nadziei - podsumowała von der Leyen.

