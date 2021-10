W poniedziałek potwierdzono 15 579 infekcji, w tym 1309 wśród dzieci i 282 wśród pracowników medycznych. 538 chorych zmarło, 2852 osoby hospitalizowano, a 7776 uznano za wyzdrowiałe.

To najwyższy dzienny bilans zgonów od początku pandemii. Poprzednio najwyższą liczbę przypadków śmiertelnych zarejestrowano na początku kwietnia i było to 481 zgonów.



Szczyt zachorowań w końcu października

Poprzedniego dnia najwięcej zakażeń wykryto w obwodach: odeskim, charkowskim, dniepropietrowskim, zaporoskim i lwowskim. Według prognoz ministerstwa ochrony zdrowia szczyt zakażeń i największe obciążenie systemu opieki medycznej przypadnie na koniec października, zaś tempo rozprzestrzeniania się infekcji zacznie spadać w połowie listopada.



Reklama

Od początku pandemii na Ukrainie zarejestrowano ok. 2,66 mln infekcji i 61 348 zgonów. W pełni zaszczepionych jest 6,6 mln z ok. 41 mln mieszkańców Ukrainy.



W kraju obowiązuje tzw. adaptacyjna kwarantanna, polegająca na dostosowywaniu ograniczeń do sytuacji epidemicznej w danym regionie. Część obwodów jest w tzw. czerwonej strefie, dla której przewidziano najostrzejsze restrykcje.