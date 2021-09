UE zwróci szczepionki Johnson&Johnson. Wstrzymano też dostawy

Koronawirus z Chin

Zawieszono realizację umowy z koncernem Johnson&Johnson na dostawę do Unii Europejskiej szczepionek przeciw COVID-19. Te, które już trafiły do UE zostaną zwrócone - poinformował w czwartek przedstawiciel Unii Afrykańskiej Strive Masiyiwa. Produkowane w RPA szczepionki miały być wysłane do Europy.

Zdjęcie Preparat firmy Johnson & Johnson / Jon Cherry / Getty Images