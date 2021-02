UE zaaprobowała wysyłkę szczepionki Pfizera do Japonii

Unia Europejska zatwierdziła pierwszą wysyłkę szczepionek przeciwko COVID-19 firmy Pfizer do Japonii. Nie podano, ile dawek będzie zawierała. Szczepienia w "Kraju Kwitnącej Wiśni" mają się rozpocząć do połowy lutego.

- Wygląda na to, że każda przesyłka wymaga zgody UE - powiedział minister Taro Kono, nadzorujący w Japonii program szczepień. Nie ujawnił, ile dawek będzie zawierała ani też kiedy zostanie dostarczona.

- Umożliwi nam to rozpoczęcie szczepień początkowej grupy pracowników medycznych. Będziemy musieli ustalić harmonogram dla pozostałych pracowników medycznych i osób starszych w miarę postępów - powiedział Kono na konferencji prasowej.

Japoński rząd planuje zaszczepić najpierw pracowników medycznych, następnie osoby starsze, chore i pracowników w placówkach opieki nad osobami starszymi.

Kontrakty na 314 mln dawek

Japonia, licząca 126 mln mieszkańców, podpisała kontrakty na zakup 314 mln dawek szczepionek COVID-19 z AstraZeneca PLC, Moderna Inc i Pfizer, co powinno wystarczyć do zaszczepienia 157 mln ludzi.

Premier Yoshihide Suga zapowiadał wcześniej, że Japonia będzie dysponowała szczepionkami dla wszystkich mieszkańców przed igrzyskami olimpijskimi w Tokio, które zostały już przełożone o rok z powodu pandemii.

Prace nad produkcją szczepionek w Japonii

Przygotowania do produkcji szczepionek przeciw COVID-19 w Japonii trwają już od około roku, a japońskie urzędy nadzorcze pracują nad zatwierdzeniem zakładów produkcyjnych i samych preparatów. Jednak wytworzona w kraju szczepionka nie trafi prawdopodobnie do dystrybucji przed majem - informował "Nikkei Asian Review".

Według gazety rząd w Tokio zawarł z AstraZenecą umowę na zakup 120 mln dawek szczepionki, z czego 90 mln zostanie wyprodukowane w Japonii, a 30 mln ma być przysłane z zagranicy. Japońskie władze liczą na otrzymanie tych dawek przed końcem marca, zanim rozpocznie się produkcja w kraju.

