Unia Europejska nie zatwierdzi wniosku o eksport szczepionki AstraZeneca z fabryki w Holandii do Wielkiej Brytanii - informuje Reuters, powołując się na unijnego urzędnika.

Jak zaznacza Reuters, taki wniosek nie został formalnie złożony, jednak Bruksela już teraz zapowiada, że nie zezwoli na wywiezienie żadnych szczepionek AstraZeneki poza UE. Wszystko z powodu niewywiązywania się brytyjsko-szwedzkiego koncernu ze zobowiązań wobec Wspólnoty.

- To nie jest wina Wielkiej Brytanii. To nie jest wina UE. To wina AstraZeneki - podkreśla unijny urzędnik.

- AstraZeneca musi dostarczyć obiecane dawki do obywateli Wspólnoty - dodaje.

Krytyka ze strony von der Leyen i Timmermansa

Wcześniej wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans zagroził konfiskatą szczepionek koncernom, które nie będą wywiązywać się z dostaw. - Jeśli będziemy zmuszeni to zrobić, zrobimy - powiedział włoskiemu dziennikowi "La Repubblica". Czytaj więcej na ten temat.

- Mamy możliwość zakazania planowanego eksportu. Oto przesłanie dla AstraZeneki: najpierw wypełniasz kontrakt z Europą, zanim zaczniesz dostarczać towar do innych krajów - powiedziała z kolei szefowa KE Ursula von der Leyen w wywiadzie dla Funke Mediegruppe.

Według obecnych zapowiedzi szwedzko-brytyjski koncern ma dostarczyć do końca pierwszego kwartału 30 mln dawek swojego preparatu. Pierwotne zobowiązanie AstraZeneki wynosiło 90 mln dawek w pierwszym kwartale.