Trzy stosowane już w leczeniu ludzi leki – zuklopentiksol, nebiwolol i amodiachina – mogą okazać się skuteczne we wczesnych stadiach COVID-19 – informuje pismo "ACS Pharmacology & Translational Science". Do tej pory były używane m.in. w leczeniu schizofrenii i malarii.

Zdjęcie Koronawirus, zdjęcie ilustracyjne /Antonio Masiello /Getty Images

Pracujący pod kierunkiem dr Colleen Jonsson naukowcy z University of Tennessee Health Science Center, a także University of New Mexico oparli się na wynikach badań przesiewowych - wirtualnych oraz in vitro, które rozpoczęły się we wcześniejszych miesiącach pandemii COVID-19.

Uzyskane po przebadaniu 4000 zatwierdzonych leków dane wskazują, że zuklopentiksol, nebiwolol i amodiachina powinny pomagać chorym we wczesnych stadiach COVID-19.

Amodiachina to organiczny związek chemiczny i lek przeciwmalaryczny (w Polsce niedopuszczony do stosowania ze względu na możliwe skutki uboczne). Związek zeuklopentiksol jest stosowany jako lek przeciwpsychotyczny na przykład w leczeniu schizofrenii. Nebiwolol to organiczny związek chemiczny, stosowany jako - zwykle dobrze tolerowany - lek kardiologiczny, który obniża ciśnienie i pomaga osobom z niewydolnością serca.

Autorzy badań proponują te trzy leki jako potencjalnych kandydatów do testowania w przyszłych badaniach klinicznych w celu poprawy odpowiedzi immunologicznej na wirusa SARS-CoV-2 we wczesnej fazie zakażenia.

