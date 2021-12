Rzecznik MZ przypomniał, że od północy uruchomiono rejestrację na szczepienia przeciw COVID-19 dla dzieci w wieku 5-11 lat.

Szczepienia najmłodszych. Zarejestrowanych 48 tys.

- Z danych sprzed 10 minut wynika, że tych dzieci zgłoszonych jest 48 tys. - podsumował pierwsze godziny rejestracji najmłodszych. Dodał też, że resort zachęca punkty szczepień, w których wyczerpują się terminy (tzw. sloty) do wystawiania dodatkowych, aby "nie trzeba było jeździć do powiatu czy gminy dalej, by zaszczepić dziecko".

- Tych slotów na chwilę obecną mamy w granicach 70 tys. i cały czas jesteśmy w kontakcie z punktami szczepień, by było ich jeszcze więcej - zapewnił Andrusiewicz.

