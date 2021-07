W środę władze Tokio odnotowały 3177 nowych zakażeń koronawirusem, a dobowy bilans przekroczył 3 tys. po raz pierwszy od początku pandemii.

Środowy bilans jest wyższy niż 2848 przypadków zgłoszonych poprzedniego dnia, co również było rekordem. Jest też o ponad jedną trzecią wyższy niż w ubiegłą środę. Także siedmiodniowa średnia jest obecnie w Tokio najwyższa od początku kryzysu - podkreśla publiczna stacja NHK.

Służba zdrowia pod presją

- Nigdy nie doświadczyliśmy ekspansji infekcji tej wielkości - powiedział dziennikarzom główny sekretarz gabinetu Katsunobu Kato cytowany przez "Independent". Jak dodał, liczba nowych przypadków rośnie nie tylko w rejonie Tokio, ale w całym kraju.

Według Ministerstwa Zdrowia w Japonii liczba przypadków i zgonów jest niższa niż w wielu innych krajach, ale jej siedmiodniowa średnia krocząca rośnie i obecnie wynosi 28 na 100 tys. osób w całym kraju i 88 w Tokio. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych jest to 18,5; w Wielkiej Brytanii 48, a w Indiach 2,8.

Wzrost zakażeń wiązany jest z szerzącym się w Japonii bardziej zaraźliwym wariantem Delta, a tokijska służba zdrowia znajduje się pod coraz większą presją - podała agencja Kyodo.

"Brak poczucia zagrożenia"

Czołowy doradca medyczny rządu stwierdził, że jest wiele czynników, które mogą wpływać na szybki wzrost zakażeń. Wymienił wśród nich igrzyska olimpijskie i wakacje.

- Największym ryzykiem jest brak poczucia zagrożenia. Bez niego infekcje będą się dalej rozwijać i poważnie obciążać systemy medyczne - tłumaczył dr Shigeru Omi.

Zwrócił uwagę, że mimo próśb o pozostanie w domach, wiele ludzi wychodzi, co sprawia, że pozostałe wdrożone środki są nieskuteczne w walce z bardziej zakaźnym wariantem Delta.

- Nigdy nie widzieliśmy, by infekcje rozprzestrzeniały się tak szybko - dodał.

Zakażeni olimpijczycy

Od 12 lipca w Tokio obowiązuje - czwarty już - stan wyjątkowy.

Zaalarmowani gwałtownym wzrostem zakażeń w Tokio gubernatorzy trzech prefektur przylegających do stolicy powiedzieli, że planują poprosić premiera Yoshihide Sugę o wprowadzenie na ich terenach stanu wyjątkowego.

Obecnie w szpitalach przebywa dwóch zakażonych olimpijczyków. 38 innych osób objętych jest izolacją w hotelach. Gubernator Tokio Yuriko Koike zaapelował, by nie obciążać tokijskich szpitali.

Premier Japonii Yoshihide Suga odrzucił we wtorek możliwość odwołania Igrzysk, które rozpoczęły się 23 lipca i potrwają do 8 sierpnia - przekazała agencja Kyodo. Z powodu zagrożenia epidemicznego większość konkurencji odbywa się bez udziału publiczności.

Do tej pory w Japonii zaszczepiono ok. 26,3 proc. populacji. W pełni zaszczepionych jest też 24,8 mln osób starszych, co stanowi ok. 70 proc.

