Nie trzeba będzie płacić za szybki test na obecność SARS-CoV-2 na przejściach granicznych w Meklemburgii-Pomorzu Przednim - poinformował rząd w niemieckim Schwerinie. Domagali się tego mieszkający w strefie przygranicznej Polacy. Zmiany wchodzą w życie w poniedziałek.

Zdjęcie słubice /Lech Muszyński /PAP

Rząd federalny w Berlinie przejmie koszty szybkich testów na obecność koronawirusa na granicy polsko-niemieckiej. - Nawet dla osób, które nie mieszkają w Niemczech lub nie posiadają obywatelstwa niemieckiego, szybkie testy na granicy polsko-niemieckiej będą bezpłatne. Centra szybkich testów są o tym informowane i od poniedziałku będą się do tego stosować - powiedział w czwartek sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Meklemburgii-Pomorza Przedniego Stefan Rudolph.

Mieszkający w regionie Polacy domagali się całkowitego zniesienia opłat. Nie jest jasne, czy koszty zostaną przejęte także w przypadku osób przekraczających granicę w Brandenburgii i Saksonii.



Od momentu zaliczenia Polski do grupy "regionów wysokiego ryzyka" każdy, kto wjeżdża do Niemiec musi przedłożyć negatywny wynik testu na koronawirusa wykonany w ciągu 48 godzin przed wjazdem.



Punkty szybkich testów w Meklemburgii-Pomorzu Przednim znajdują się na przejściach granicznych Linken-Lubieszyn oraz Ahlbeck-Świnoujście na wyspie Uznam. Od ich otwarcia dwa tygodnie temu osoby dojeżdżające do pracy musiały płacić 10 euro za test, a wszyscy pozostali 20 euro.



(DPA, gsz) /Redakcja Polska Deutsche Welle

