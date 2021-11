Jak przekazała dyrektor tego urzędu Karin Tegmark Wisell, próbkę pobrano od podróżnego nieco ponad tydzień temu. "To było do przewidzenia, że wariant Omikron pojawi się również w Szwecji, gdyż jest on obecny w innych krajach w Europie" - podkreśliła Tegmark Wisell.

Także w poniedziałek region Joenkoeping poinformował o podejrzeniu dwóch przypadków Omikron u podróżnych z RPA. W celu ostatecznego potwierdzenia próbki zostały przesłane do dalszych badań.

Media: Nieczynny punkt testowy na lotnisku

Od piątku obowiązuje w Szwecji zalecenie dla osób przyjeżdżających z Afryki, aby poddali się testom na koronawirusa oraz poddali izolacji, a następnie po pięciu dniach powtórzyli badanie.

Media informowały, że w niedzielę punkt testowy na lotnisku Arlanda w Sztokholmie był nieczynny, choć wielu pasażerów powracających bezpośrednim samolotem z Etiopii chciało poddać się badaniom.