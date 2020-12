W ostatni dzień 2020 roku w 13 katedrach luterańskiego Kościoła Szwecji zabrzmiały dzwony w hołdzie ofiarom pandemii COVID-19. Czwartkowe wydarzenie zostało określone jako "bez precedensu".

Zdjęcie Szwecja w czasie epidemii koronawirusa / Narciso Contreras/Anadolu Agency /Getty Images

Pomysłodawczyni akcji arcybiskup Uppsali Antje Jackele podkreśliła, że w mijającym roku "wiele osób zmarło bez możliwości pożegnania się z bliskimi, a z uwagi na obostrzenia nabożeństwa żałobne nie mogły odbywać się normalnie".

Reklama

- Dźwięk dzwonów we wszystkich katedrach w Szwecji ma przypomnieć o tych, którzy opuścili nas i pomóc zebrać myśli na temat tego, co nas łączy jako ludzi - stwierdziła Jackele.

Wydarzenie, do którego przyłączyło się wiele innych kościołów, zostało określone w szwedzkich mediach jako "bez precedensu".

Do tej pory w liczącej ponad 10 mln mieszkańców Szwecji zmarło 8846 osób zakażonych koronawirusem. Luterański Kościół Szwecji jest dominującą religią w tym kraju.

***



Trwa wielka loteria na 20-lecie Interii!

Weź udział i wygraj! Każdego dnia czeka ponad 20 000 złotych - kliknij i sprawdź !