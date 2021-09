Szwajcarskie linie lotnicze wyrzucą niezaszczepionych pracowników

Koronawirus z Chin

Jeśli pracownicy personelu pokładowego linii lotniczych Swiss - spółki należącej do Lufthansy - nie zaszczepią się przeciw COVID-19 do 15 listopada, to muszą liczyć się ze zwolnieniem.

Zdjęcie Boeing 777 linii Swiss / AFP