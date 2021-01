​Szwajcaria: Wszyscy obywatele mogą się zaszczepić przeciwko COVID-19 do lata

Wszyscy obywatele Szwajcarii, którzy chcą się zaszczepić przeciwko COVID-19, będą to mogli zrobić do lata - poinformowały władze sanitarne tego kraju.

Do Szwajcarii sprowadzono już 233 tys. dawek szczepionki firm Pfizer i BioNTech i oczekuje się, że w styczniu zaszczepionych zostanie 500 tys. osób, a w lutym milion, jeśli tylko regulator rynku leków zaaprobuje preparat Moderny - pisze Reuters.

Wcześniej we wtorek szefowa sekcji kontroli infekcji Federalnego Urzędu Zdrowia (BAG) Virginie Masserey poinformowała, że w Szwajcarii zarejestrowano już 28 potwierdzonych przypadków zakażenia brytyjską mutacją koronawirusa.

Podkreśliła, że wszyscy, którzy powrócili ze Zjednoczonego Królestwa lub byli w kontakcie z potencjalnymi nosicielami, powinni się koniecznie poddać testom.

Obecny rozwój sytuacji pod względem liczby nowych infekcji koronawirusowych Masserey określiła jako stagnację na wysokim poziomie.

W ciągu doby do wtorku rano w Szwajcarii i Liechtensteinie zarejestrowano 4020 nowe potwierdzone przypadki koronawirusa, a od początku pandemii było ich już blisko 466 tys. Przez ubiegłą dobę odnotowano zgony 98 zakażonych osób, co zwiększyło do 7369 łączną liczbę zmarłych zainfekowanych pacjentów.

